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الامارات | تعرّف إلى تفاصيل جديدة تخص مباراة الإمارات والعراق في بغداد

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محمد فاضل - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف إلى تفاصيل جديدة تخص مباراة الإمارات والعراق في بغداد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موقع "البوابة " العراقي عن أن خلية الازمة في بغداد اعتمدت حضور 22 ألف متفرج فقط في المباراة التي ستجمع منتخبي الإمارات والعراق في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم يوم 24 الجاري، وذلك بواقع 70% من الطاقة الإستيعابية لملعب المدينة الدولي في بغداد، والذي يتسع إلى 30 ألف متفرج في الظروف الطبيعية.

وفي سياق متصل ذكرت مواقع اعلامية ان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ثبت موعد مباراة العراق والإمارات، بحيث ستكون عند الساعة التاسعة بتوقيت الإمارات، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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