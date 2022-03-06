وفاة سعيد الحافي أشهر لاعب كرة قدم "شراب" بمصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

توفي سعيد فتحي الشهير بسعيد الحافي أشهر من لعب الكرة الشراب عن عمر يناهر 74 عام مساء الجمعة في مستشفى إمبابة المركزي.



وقال إسماعيل فتحي ابن اخت الحافي إن خاله فارق الحياة قبل نقله إلى المستشفى بـ 3 ساعات.

وكشف فتحي أن الحافي توفي بإحدى دور رعاية "المسنين" التي كان يقيم فيها منذ 5 أشهر بدون علم معظم أفراد أسرته.

وأقام الحافي مع أخته التي تولت أموره لكبر سنه ومعاناته من مرض الزهايمر قبل اختفائه في سبتمبر 2021 .

وسعيد الحافي أحد أمهر لاعبي كرة الشوارع في مصر الذي استوحى منه المخرج محمد خان الشخصية التي جسدها الزعيم في فيلم الحريف بطولة الفنان الكبير عادل إمام.

وبرز سعيد الحافي في ممارسة لعب كرة القدم في منطقة إمبابة بجوار عدد من نجوم اللعبة، وكان يمارسها حافي القدمين دون حذاء، ولذا أطلق عليه لقب الحافي، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

ولفت الحافي انتباه مكتشف النجوم في النادي الأهلي عبده البقال، وبالفعل أجرى الاختبارات فا ملعب النادي، ولأنه كان معتاداً على اللعب حافي القدمين أدى أداء سيئا خلال الاختبارات بعد ارتداء الحذاء الرياضي وفشل في إثبات وجوده وإبراز مواهبه.

إلى ذلك، ظل يلعب كرة "الشراب" لمدة 40 عاماً، وبسببها ترك الدراسة وسافر لكل محافظات مصر للعب، ومن هنا التقط فكرته السيناريست بشير الديك والمخرج محمد خان وقدماها في فيلم "الحريف" الذي لعب بطولته الفنان عادل إمام.

وكان الحافي يتقاضى في المباراة الواحدة 10 جنيهات، وهو مبلغ كبير بمعايير ذلك الوقت، كما كان أول لاعب في مصر تقام له مباراة اعتزال، حيث أقيمت في شارع النصوح في إمبابة عام 1986، وشارك فيها نجوم الكرة المصرية إسماعيل وإبراهيم يوسف وزكريا ناصف وأحمد شوبير ومصطفى عبده وحمدي نوح.

يذكر أن فيلم الحريف أنتج في العام 1983، وقام ببطولته عادل إمام وفردوس عبد الحميد وأخرجه محمد خان.