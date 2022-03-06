شكرا لقرائتكم خبر عن التدريب الختامى للزمالك يحسم موقف طارق حامد من المشاركة أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحدد موقف طارق حامد، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من المشاركة فى مواجهة الجونة بالمباراة المقرر لها الثامنة مساء غد الاثنين باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، من خلال التدريب الختامى للفريق.

ويخوض الزمالك التدريب الختامى مساء اليوم، والذى سيتحدد بناءً عليه موقف طارق حامد من المشاركة أساسيًا أو سيدخل بديلاً خلال لقاء الجونة.

ويعد الأقرب هو دخول طارق حامد قائمة المباراة على أن يستعين به أسامة نبيه المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفنى فى بعض أوقات المباراة كبديل، حتى يستعيد اللاعب حساسية المباريات بشكل تدريجى.

وانتظم طارق حامد فى تدريب فريقه الجماعية أمس، السبت، حيث تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التى تعرض لها الفترة الماضية وكانت عبارة عن كدمة قوية فى الركبة تسببت فى غيابه عن الفريق خلال المباريات الماضية، منذ مباريات كأس الرابطة.

ووافق الجهاز الطبي للفريق على مشاركة طارق حامد في تدريب اليوم بصورة طبيعية بعدما أنهى اللاعب برنامجه التأهيلي مؤخرا.

ويقع الزمالك فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، فيما يحتل بيراميدز الصدارة برصيد 26 نقطة، ويحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 25 نقطة بعدما خاض 9 مواجهات.