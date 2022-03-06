شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يعالج أخطاء فيوتشر أمام الزمالك استعدادا للمحلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق فيوتشر استعداداته لمباراة غزل المحلة في الدوري العام، حيث أغلق الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، صفحة الخسارة الأخيرة التي تلقاها النادي من الزمالك، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، حيث خسر فيوتشر فى الدقيقة الأخيرة المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري، وانتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأدى لاعبو فيوتشر تقسيمة قوية شهدت تدوين بعض الملاحظات من الجهاز وبعض التعليمات من علي ماهر، وعاد فيوتشر إلى استئناف التدريبات بعد انتهاء راحة الـ 24 ساعة التي حصل عليها اللاعبون عقب مباراة الزمالك.



مران فيوتشر (1)



مران فيوتشر (2)



مران فيوتشر (3)



مران فيوتشر (4)



مران فيوتشر (5)



مران فيوتشر (6)



مران فيوتشر (7)



مران فيوتشر (8)



مران فيوتشر (9)

وبدأ الجهاز الفني لفريق فيوتشر في التفكير في اللقاء القادم أمام غزل المحلة ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تجمع الفريقين يوم الأربعاء المقبل، وذلك من خلال دراسة أشرطة الفيديو الخاصة بالمباريات السابقة للمحلة للتعرف على نقاط القوة والضعف.

ويحتل فيوتشر المركز السادس في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 4 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبو فيوتشر 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 11 هدفاً.

ومنذ بداية 2022، حقق بيراميدز 6 انتصارات جاءت في بطولات، الدوري العام وكأس رابطة الأندية المصرية وكأس الكونفدرالية الأفريقية، على حساب كل من: الصفاقسي التونسي 1/0، البنك الأهلي 1/0، زاناكو الزامبي 2/0، الإسماعيلي 1/0، أهلي طرابلس 2/1، المقاصة 2/0.