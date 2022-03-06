شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة فى دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلي فوزا صعبا على المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس، السبت، باستاد الأهلي والسلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

سجل أهداف الأهلي محمد شريف "هدفين" ومصطفى كرشوم لاعب المريخ، بالخطأ في مرماه، فيما سجل أهداف المريخ، توني أدجوماري والسماني الصاوي.

موعد مباراة الأهلى القادمة فى دوري أبطال أفريقيا

يستعد فريق الأهلى للسفر لجنوب افريقيا لمواجهة صن دوانز فى اللقاء المقرر له الثالثة عصر السبت المقبل بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.

ترتيب مجموعة الأهلى فى دوري الأبطال الأفريقى

بعد فوز الأهلي على المريخ، استقر صن داونز على صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، ويتساوى الآن الأهلي والمريخ في الرصيد بـ4 نقاط، لكن المارد الأحمر متفوق بأفضلية المواجهات المباشرة، أما الهلال فيتذيل المجموعة بنقطة واحدة.

المباريات المتبقية فى مجموعة الأهلى بدوري الأبطال

سيطير الأهلي لمواجهة صن داونز في جنوب أفريقيا في الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا 2022، وفي نفس الجولة سيواجه الهلال المريخ.

سيعود المارد الأحمر لمواجهة نادي المريخ في القاهرة في الجولة الخامسة، وسيختتم مواجهاته بمباراة صعبة ضد نادى الهلال.