شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أهداف أفريقية تدق ناقوس الخطر للأهلى فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت شباك النادى الأهلى ثلاثة أهداف خلال مباراتين خاضهما المارد الأحمر فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بالنسخة الحالية بشكل يدق ناقوس الخطر لحامل اللقب الأفريقى موسمين على التوالى، فقد اهتزت شباك محمد الشناوى بهدف فى مباراة صن داونز التى خسرها الأهلى على ملعبه فى الجولة الثانية لدور المجموعات، ثم تلقى الأهلى هدفين من المريخ السودانى فى اللقاء الذى فاز به المارد الأحمر 3-2 فى القاهرة أيضاً.

ويستعد الاهلى للسفر لجنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز فى اللقاء المقرر له الثالثة عصر السبت المقبل بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وصن داونز بدوري أبطال أفريقيا

تنقل مباراة الأهلى ضد صن داونز فى دورى أبطال أفريقيا عبر قناة بى إن سبورت باعتبارها الحاصلة على حقوق نقل دورى أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الاهلى فى دوري أبطال أفريقيا

بعد فوز الأهلي على المريخ بثلاثية مقابل هدفين، استقر صن داونز على صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، ويتساوى الآن الأهلي والمريخ فى الرصيد بـ4 نقاط، لكن المارد الأحمر متفوق بأفضلية المواجهات المباشرة، أما الهلال فيتذيل المجموعة بنقطة واحدة.

المباريات المتبقية فى مجموعة الأهلى بدوري الأبطال

سيطير الأهلي لمواجهة صن داونز في جنوب أفريقيا في الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا 2022، وفي نفس الجولة سيواجه الهلال المريخ.

سيعود المارد الأحمر لمواجهة نادي المريخ في القاهرة في الجولة الخامسة، وسيختتم مواجهاته بمباراة صعبة ضد نادي الهلال.