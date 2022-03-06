شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يكشف كواليس استبعاد الشعبانى لـ 7 لاعبين من معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري كواليس استبعاد معين الشعباني المدير الفني للفريق، لـ 7 لاعبين من معسكر الإسكندرية، وذلك استعداداً لمواجهة طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري العام.

وقال عمار في تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم": مازلنا في المركز الخامس بالدوري، كان هناك تلاحم مباريات لكل الأندية التي تشارك في البطولات الأفريقية، ونسعى إلى تحقيق سياسة التدوير بين جميع العناصر في الفريق بشكل أو بآخر.

أضاف عمار: معين الشعباني اتخذ بعض القرارات الفنية مثل الاستبعاد أو الإدارية مثلما حدث مع أحمد الشيخ، لفرض الانضباط داخل المعسكر ونحاول العودة من جديد لدينا مباراة مع الطلائع، ونتمنى أن نعود للانتصارات ونصل للمربع الذهبي في الدوري ونتأهل لربع النهائي.

واختتم: نثق في اللاعبين وفي قدرتنا على العودة من جديد لتحقيق أهدافنا، لدينا لائحة معلنة للاعبين والجميع ملتزم بها بخصوص صرف المكافآت بداية من التأهل لدور الـ 8 ثم الدور النهائي، نتمنى فقط توفيق اللاعبين والجهاز الفني، والجميع يساعد النادي والمحافظ من أكثر الداعمين لنا ونشكره على ذلك سواء الدعم المادي أو المعنوي.

قرر معين الشعباني، المدير الفني للنادي المصري، استبعاد 7 لاعبين من معسكر الفريق المقام بالإسكندرية استعداداً لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تجمع الفريقين الأربعاء المقبل، وجاء أبرزالمستبعد كالتالي: أحمد شديد قناوي ، إسلام صلاح، إسلام أبو سليمة، مصطفي سلطان، محمد بلح، لأسباب فنية.