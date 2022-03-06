شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الزمالك والجونة قبل مواجهة استاد القاهرة غداً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك مع الجونة فى الثامنة مساء غد، الاثنين، فى إطار منافسات الجولة الـ 12 ببطولة الدورى الممتاز، فى اللقاء الذى يجمع الفريق باستاد القاهرة الدولى، وتٌعد مباراة الغد المواجهة الرابعة عشرة فى تاريخ مواجهات الفريقين، حيث سبق والتقى الزمالك مع الجونة في 13 مباراة، حقق الأبيض الفوز فى 7 مباريات، وتعادل فى 5 ، بينما تلقى الزمالك الهزيمة فى مباراة واحدة.
نجح لاعبو الزمالك في هز شباك الجونة بـ20 هدفا، مقابل 10 أهداف دخلت فى مرمى الفريق الأبيض.
ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 22 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة، فاز فى 7 مباريات، وتعادل فى واحدة، مقابل هزيمتين، ودخلت شباكه 20 هدفا، ونجح لاعبوه فى تسجيل 11 هدفا فى مرمى الفرق المنافسة.
ويخوض فريق الزمالك تدريبه الأخير على أن يعلن بعدها أسامة نبيه قائمة اللاعبين التى ستدخل معسكرا مغلقا استعدادًا لخوض اللقاء الذى سيكون تحت أنظار فيريرا.
وتقرر وصول البرتغالى فيريرا إلى القاهرة، فى السادسة صباح غداً الاثنين، تمهيدًا لتولى مهمة قيادة الفريق على أن يتوجه إلى مقر إقامته، ويعقد جلسة مع مسئولى الزمالك قبل التوجه إلى ستاد القاهرة الدولى من أجل حضور مباراة الفريق أمام الجونة ، المقرر لها فى التاسعة مساءً بالجولة 12 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ومن المقرر أن يتولى أسامة نبيه مدرب عام فريق الزمالك، مهمة القيادة الفنية خلال مواجهة الجونة، لحين تولى فيريرا المهمة بشكل رسمى ويبدأ العمل مع الفريق.