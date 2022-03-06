شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الزمالك والجونة قبل مواجهة استاد القاهرة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك مع الجونة فى الثامنة مساء غد، الاثنين، فى إطار منافسات الجولة الـ 12 ببطولة الدورى الممتاز، فى اللقاء الذى يجمع الفريق باستاد القاهرة الدولى، وتٌعد مباراة الغد المواجهة الرابعة عشرة فى تاريخ مواجهات الفريقين، حيث سبق والتقى الزمالك مع الجونة في 13 مباراة، حقق الأبيض الفوز فى 7 مباريات، وتعادل فى 5 ، بينما تلقى الزمالك الهزيمة فى مباراة واحدة.

نجح لاعبو الزمالك في هز شباك الجونة بـ20 هدفا، مقابل 10 أهداف دخلت فى مرمى الفريق الأبيض.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 22 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة، فاز فى 7 مباريات، وتعادل فى واحدة، مقابل هزيمتين، ودخلت شباكه 20 هدفا، ونجح لاعبوه فى تسجيل 11 هدفا فى مرمى الفرق المنافسة.

ويخوض فريق الزمالك تدريبه الأخير على أن يعلن بعدها أسامة نبيه قائمة اللاعبين التى ستدخل معسكرا مغلقا استعدادًا لخوض اللقاء الذى سيكون تحت أنظار فيريرا.