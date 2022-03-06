شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أرقام أحمد الشيخ بعد إحالته للتحقيق فى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادى المصرى إحالة أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق البورسعيدي للتحقيق بسبب عدم الالتزام، بعد تقرير من كريم ذكرى مدير الكرة، لتغيب اللاعب عن التدريبات دون إذن من الجهاز الفني، خاصة أن الشيخ منذ انضمامه إلى المصرى لم يقدم المردود المنتظر للجماهير.

وكشف مصدر بالنادي المصري، أن قيمة عقد الشيخ تصل إلى 6 ملايين جنيه، حصل اللاعب منها على 3 ملايين، بينما لم يشارك أحمد الشيخ سوى في 6 مباريات مع المصري منذ بداية الموسم سجل خلالهم هدفاً وصنع هدفين فقط.

ورغم الانطلاقة القوية لأحمد الشيخ في مسيرته الكروية التي بدأت مع مصر المقاصة ليحصد خلالها لقب هداف الدوري العام، إلا أنه بعد انتقاله إلى الأهلي تراجع مستواه بشكل ملحوظ وجاءت أبرز أرقام الشيخ فى الأندية التى لعب لها كالتالي:

مع المصري

شارك في: 6 مباريات

سجل: هدفاً وصنع هدفين

مع بيراميدز

شارك في: 6 مباريات

سجل: هدفاً واحداً

مع الأهلي

شارك في: 59 مباراة

سجل: 13 هدفاً

صنع: 4 أهداف فقط

مع الاتفاق السعودي

شارك في: 10 مباريات

سجل: هدفاً وصنع هدفين

مع المقاصة

شارك فى: 52 مباراة

سجل: 25 هدفاً

صنع: 14 هدفاً

مع تليفونات بني سويف

شارك فى 10 مباريات لم يسجل

أي أهداف.