شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يكشف خطة استنساخ تجربة محمد صلاح فى قطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، كواليس خطة النادى لاستنساخ تجربة جديدة مماثلة للنجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، والذى بدأ مسيرته الكروية من نادى المقاولون العرب لينطلق إلى العالمية وتحقيق الإنجازات والأرقام القياسية.

وقال عادل فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، لدينا عدد من الناشئين المميزين رفضنا بيعهم فى الدوري العام لكبار الأندية رغم المبالغ الكبيرة التى تم رصدها لهم، وتعاقدنا مع أكثر من شركة تسويق لتسويقهم فى الدوريات الخارجية.

وأضاف، نهتم بالناشئين منذ دخولهم إلى النادى، خاصة المميزين، ونوفر لهم مدرسين لتعلم اللغات لتفيدهم فى مشوار الاحتراف وفترة كورونا عطلتنا نوعاً فى استكمال خطتنا لكننا نعمل عليها الآن بشكل جيد.

من ناحية أخرى، تعادل فريق طلائع الجيش مع المقاولون العرب، بهدف لكل فريق، فى اللقاء الودي الذي جمع الفريقين عصر أمس، السبت، باستاد جهاز الرياضة العسكري، أحرز محمد سالم هدف المقاولون، بينما سجل محمد جابر هدف الطلائع.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة النادي المصري، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى مباراة الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري العام، فيما يستعد المقاولون لمواجهة المصرية للاتصالات يوم 10 مارس الجاري في دور الـ32 لكأس مصر.