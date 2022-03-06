الامارات | غوارديولا: مان سيتي في حاجة كبيرة إلى مهاجم

شكرا لقرائتكم خبر عن غوارديولا: مان سيتي في حاجة كبيرة إلى مهاجم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب مان سيتي، الإسباني بيب غوارديولا إن "متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في حاجة كبيرة إلى التعاقد مع مهاجم بعد نهاية الموسم الجاري لتعويض رحيل الهداف التاريخي سيرجيو أغويرو". ولا يلعب سيتي بمهاجم صريح خلال الموسم الجاري، بعدما رحل المهاجم الأرجنتيني في نهاية الموسم الماضي. وأخفق سيتي في أكثر من محاولة لضم هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن غوارديولا قوله قبل مباراة قمة ضد مانشستر يونايتد الأحد "أعتقد أن النادي يحتاج إلى مهاجم بكل تأكيد". وأضاف "أنت تقول إننا نلعب بشكل رائع دون مهاجم لأننا نفوز. عندما لا نفوز ستقول إننا نحتاج إلى مهاجم". ويتصدر سيتي الدوري بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول، لكنه سجل عددا من الأهداف أقل من فريق المدرب يورجن كلوب.

وسجل فريق المدرب غوارديولا 64 هدفا في 27 مباراة في الدوري هذا الموسم، مقابل 71 هدفا لأقرب منافسيه. ورحل أغويرو، الذي سجل 260 هدفا مع سيتي، في نهاية الموسم الماضي وانتقل إلى برشلونة وفشل الفريق في ضم بديل.

واعتاد غابرييل جيسوس مهاجم البرازيل اللعب في مركز الجناح هذا الموسم، بينما باع سيتي فيران توريس، وهو لاعب آخر يستطيع اللعب كمهاجم، إلى برشلونة في يناير كانون الثاني الماضي. وقال غوارديولا "في الدوري الإنجليزي يجب اللعب بمهاجم، لذا نحن نحتاج إلى مهاجم، وأعتقد أن النادي سيحاول أن يفعل ذلك".

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