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أبرزها قمة مانشستر بين السيتي واليونايتد.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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الشارقة - اميمة ياسر -      

تقام اليوم الأحد عدداً من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف ملاعب العالم.

ويتنظر عشاق الساحرة المستديرة قمة مباريات ، حيث سيستضيف مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد فريق مانشستر يونايتد، فيما سيواجه فريق إليتشي ضمن منافسات .

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

الدوري الإنجليزي

واتفورد X آرسنال – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مانشستر سيتي X مانشستر يونايتد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني

قادش X رايو فاليكانو – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

إلتشي X برشلونة – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1 

سيلتا فيجو  X ريال مايوركا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1       

ريال بيتيس X أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

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