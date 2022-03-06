أبرزها قمة مانشستر بين السيتي واليونايتد.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد عدداً من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف ملاعب العالم.

ويتنظر عشاق الساحرة المستديرة قمة مباريات الدوري الإنجليزي، حيث سيستضيف مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد فريق مانشستر يونايتد، فيما سيواجه برشلونة فريق إليتشي ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

الدوري الإنجليزي

واتفورد X آرسنال – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مانشستر سيتي X مانشستر يونايتد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني

قادش X رايو فاليكانو – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

إلتشي X برشلونة – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

سيلتا فيجو X ريال مايوركا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ريال بيتيس X أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium