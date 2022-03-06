وسائل إعلام تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لمدافع الأهلي بدر بانون

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن آخر تطورات الحالة الصحية للمددافع المغربي بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلكب عد معاناته من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد مرتين على التوالي.

وقالت صحيفة "اليوم السابع" إن الفحوصات الطبية التي خضع لها بانون أثبتت تحسن حالة اللاعب فيما يتعلق بالتنفس وضربات القلب بناء على الفحص الذى خضع له بمعرفة طبيب قلب شهير بالقاهرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن موقف بدر بانون من نزول التدريبات الجماعية سيتم تحديده بناء على الفحوصات الطبية التي سيجريها اللاعب خلال الأيام القليلة الماضية، قبل العودة للمشاركة في المباريات، بداعي حاجة الفريق الأحمر لجهوده فى الفترة الحالية مع توالى المباريات سواء ببطولة الدوري أو دوري أبطال أفريقيا.

وفي وقت سابق، أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها المدافع المغربي أن يوجد التهابات بسيطة في عضلة القلب وأن اللاعب بحاجة إلى بعض الوقت قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

وحصل بانون على راحة سلبية لمدة شهرين بناء على توصية الطبيب المعالج من أجل إراحة عضلة القلب، التي عانت من تعرضه للإصابة بفيروس كورونا مرتين فى وقت زمنى قصير.