شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: فى حاجة غلط بالأهلى أى حد بيسجل فى الشناوى.. وتاو نفسه اتقطع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد الإعلامى أحمد شوبيرأداء الاهلى فى مباراته أمام المريخ السودانى بدوري الأبطال الأفريقى، وقال شوبير في برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت اف إم، "مجموعة الأهلى هتتلغبط الجولة المقبلة لو فاز المارد الأحمر على صن داونز أو تعادل هنقوله مبروك الصعود إنما لو خسر ولو المريخ كسب هيكون فى صراع عنيف".

وأضاف شوبير، "فى حاجة غلط فى الأهلى رغم الفوز، بعد ربع ساعة من المباراة شوفت بيرسى تاو نفسه اتقطع، هو فى كدا ياجماعة، فرقة جايبة هدفين فى الدقائق الأولى تستقبل هدفين ليه، بلا أى مقدمات دربكة من الدفاع فجأة سجل الهدف الاول ثم أضاع الشحات فرصة سهلة بغرابة ارتدت بالهدف الثانى".

وتابع شوبير، "تغييرات غيرمفهومة من موسيمانى كنت فى حالة ذهول، طاهر وحسين الشحات نازلين فى آخر 25 دقيقة ومش قادرين يلعبوا الـ 25 دقيقة معرفش ليه اللى عمل فرق شوية حمدى فتحى، بس مش كل مرة تسلم الجرة، الأهلى جه عليه كورتين اتسجلوا هدفين ، هل هذا يعقل ، شوطة واحدة فى ماتش صن دوانز دخلت جول ، ماتش فاركو جت كورتين واحدة منهم دخلت ، زمان اللى كان عايز يجيب جول فى الاهلى يقعد 7 مباريات أو 8 دلوقتى لأ أى حد بيسجل الفرق السودانية أول مرة تسجل فى الاهلى بالقاهرة".

وأكمل شوبير، "الاهلى هيصعد بإذن الله بس في حاجة غلط ولازم وقفة معرفش بقى بدنياً ولا فنياً الحاجة الغلط دى، مفيش فريق بيكسب عالطول عارفين كدا بس لازم نظهر بصورة كويسة أحنا البطل القصة محتاجة دراسة مش عند ونعالج الأخطاء".