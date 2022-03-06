شكرا لقرائتكم خبر عن عصام صبحى يخضع لاختبار طبى اليوم لتحديد موقفه من مواجهة الإسماعيلى وفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عصام صبحي، المدافع الأيمن للإسماعيلي، لفحوصات طبية اليوم الأحد على هامش مران الفريق للاطمئنان عليه فى ظل إصابته بشد فى العضلة الخلفية والتي منعته من المشاركة في تدريبات الدراويش.

وأنهي الفريق الأول للنادي الإسماعيلي مرانه الرئيسي عصر أمس بدون مشاركة اللاعب، وذلك استعدادًا لملاقاة فاركو غداً الاثنين ضمن منافسات الدوري العام.

وفى حال اجتياز عصام صبحي الاختبار الطبي اليوم سيشارك في المران الجماعي مباشرة لكي يتواجد في مواجهة فاركو المقبلة، لكن حال رأى الجهاز الطبي حاجة اللاعب للإستمرار في تنفيذ البرنامج التأهيلي سيتم استبعاده من قائمة الدراويش.

جدير بالذكر أن عمر رضوان ومحمد الشامي واصلا تدريباتهما التأهيلية علي هامش مران الفريق الذي أقيم ولكنهما يقتربان من الغياب في المباراة القادمة لعدم تماثلهما للشفاء.