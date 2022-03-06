شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: النصر السعودى لن يتعاقد مع أبو جبل لو نجحت مفاوضاته مع أوسبينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، نجم نابولي الإيطالي، ضمن حسابات نادى النصر السعودى فى المرتبة الثانية بعد محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "النصر السعودى دخل فى مفاوضات مع محمد أبو جبل بس لو النصر تعاقد مع أوسبينا سيصرف النظر عن التعاقد مع حارس الزمالك وفى حال فشل المفاوضات مع نجم بابولى سيتم التعاقد مع أبو جبل".

وعن فيريرا قال شوبير، "الناس اللى بتحكم من دلوقتى على فشله مع الزمالك، نصبر ياجماعة والمدرب ده من أفضل المدربين اللى دخلوا مصر وقدم نتائج وأداء رائع مع الزمالك فى الولاية الاولى يبقى نديه وقته وبعدين نحكم على تجربته".

وعرض مسئولو نادى الزمالك على محمد أبو جبل، حارس مرمى فريق الكرة الأول، تجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، مع إمكانية خوض تجربة الاحتراف من بواية القلعة البيضاء.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، أن إدارة النادى أكدت لمحمد أبو جبل تفهمها لرغبة الحارس فى خوض تجربة الاحتراف الخارجى، خاصة بعد تألقه اللافت للنظر فى بطولة أمم افريقيا مع المنتخب الوطنى، إلا إنها طلبت من اللاعب تجديد تعاقده والخروج من بوابة الزمالك فى حالة تلقى عرضًا يليق باسم النادى واسم أبو جبل.

وأضاف المصدر، أن إدارة الزمالك أكدت لمحمد أبو جبل أنها لن تقف فى طريق تحقيق حلم احترافه، على أن يكون العرض المقدم يناسب نادى الزمالك حتى يحقق استفادة مادية، ويناسب الحارس فى نفس الوقت.

وكان مصدر مقرب من اللاعب، كشف إن أبو جبل عقد جلسة مع مسئولي نادى النصر السعودي ووقع على عقود انضمامه للفريق لمدة موسمين، الأمر الذى سيمنع الحارس من التجديد للزمالك بعدما أصبح مرتبطًا بعقد مع نادى النصر.

أضاف المصدر إن أبو جبل كان على ردار النصر السعودي منذ شهر نوفمبر الماضى، إلا إن مباراة الأهلى التي خسرها الزمالك بنتيجة 5 / 3 أدت لتراجع إدارة النصر عن فكرة التعقاد مع الحارس، وبعد أن تألق أبو جبل مع المنتخب في بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون عاد للحسابات من جديد وتم التوصل لاتفاق بين الطرفين ليوقع أبو جبل على عقد مدته موسمين بداية من الموسم المقبل.