شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية: مباراة الأهلى وبيراميدز فى موعدها ولن تؤجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علّق مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، على الأنباء التى ترددت حول إمكانية تأجيل لقاء الأهلي وبيراميدز بالدورى المقرر له يوم الثلاثاء المقبل، وأكد مسئولو الرابطة أنه لا توجد نية لتأجيل المباراة.

وكشف مسئولو رابطة الأندية أن مباراة الأهلي وبيراميدز ستقام في موعدها خاصة بعد تحديد يوم 12 مارس الجارى، موعداً للقاء الأهلي مع صن داونز بجنوب أفريقيا في دوري أبطال أفريقيا وبالتالي لا توجد أزمة أمام الأهلي في خوض لقاء بيراميدز يوم 8 مارس.

وتأجلت مباراة الأهلى وبيراميدز من الجولة الثامنة بمسابقة الدورى وكان موعدها الأول يوم 30 ديسمبر الماضى، بسبب معسكر منتخب مصر استعدادا لبطولة أمم افريقيا بالكاميرون.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على السفر إلى جنوب أفريقيا مساء الثلاثاء المقبل عقب مباراة بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز ، حيث تسافر البعثة الحمراء إلى جنوب أفريقيا على متن طائرة خاصة من أجل خوض مباراة صن داونز السبت المقبل في بطولة أفريقيا.

وحصل الأهلي على راحة من التدريبات اليوم بعد الفوز الصعب أمس على المريخ السوداني 3/2 في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ الأهلي غداً الاستعداد لمباراة بيراميدز المقرر لها الثلاثاء المقبل في الدوري الممتاز ثم يسافر المارد الأحمر بعدها إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز السبت المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدري الأبطال.