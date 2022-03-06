شكرا لقرائتكم خبر عن 12 هدفاً فى شباك محمد الشناوي تدق ناقوس الخطر لحارس الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علامات استفهام عديدة تلاحق محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، بسبب تراجع مستواه الفترة الأخيرة، وهو ما أثبتته لغة الأرقام على نحو لم تعتده الجماهير الحمراء من حامي العرين الذى كان دائماً العنصر الأهم فى التشكيل بفضل تصدياته المميزة.

محمد الشناوي شارك مع الأهلي الموسم الجاري فى 10 مباريات أيضاً استقبل خلالها 12 هدفاً، بواقع هدف فى كأس السوبر الأفريقي، و8 أهداف فى الدوري العام، و3 أهداف فى دوري أبطال أفريقيا، بينما حافظ الشناوى على نظافة شباكه فى مباراتين فقط خلال الموسم الجاري.

من جهته تراجع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني للنادى الأهلى، عن قراره برفض التعاقد مع حارس مرمى للمارد الأحمر، ورحب بالتعاقد مع حارس مرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم هذا المركز المهم.