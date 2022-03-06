شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد سفر الأهلي إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على السفر إلى جنوب أفريقيا مساء الثلاثاء المقبل عقب مباراة بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز ، حيث تسافر البعثة الحمراء إلى جنوب أفريقيا على متن طائرة خاصة من أجل خوض مباراة صن داونز السبت المقبل في بطولة أفريقيا.

وحصل الأهلي على راحة من التدريبات اليوم بعد الفوز الصعب أمس على المريخ السوداني 3/2 في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ الأهلي غداً الاستعداد لمباراة بيراميدز المقرر لها الثلاثاء المقبل في الدوري الممتاز ثم يسافر المارد الأحمر بعدها إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز السبت المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدري الأبطال.