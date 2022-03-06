شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغالى فيريرا سادس مدرب أجنبى يعود مرة أخرى لقيادة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، عن التعاقد "البروفيسر" جوزفالدو فيريرا البالغ عمره 75 عاما ليقود الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون، ليعود للأبيض مرة أخرى بعد 7 سنوات.

وقاد فيريرا الفريق الأبيض لزعامة الكرة المحلية فى موسم 2014 / 2015 بتحقيق لقب الدورى المصرى والكأس، قبل أن يودع الكونفدرالية الإفريقية من الدور نصف النهائى على يد النجم الساحلى التونسى ويخسر السوبر المصري.

ويعد البرتغالى جوزفالدو فيريرا المدرب السادس الأجنبي الذى يعود مرة أخرى للقلعة البيضاء، بعدما قاد الزمالك في موسم 2014/ 2015، ليعود من جديد لقيادة الأبيض لمدة موسم ونصف.

ونستعرض قائمة المدربين الأجانب الذين عادوا للزمالك لولاية ثانية..

الهولندي رود كارول 1997/1998 + 2007/ 2008

البرازيلى كابرال 2002 /2003 + 2005/ 2006

الفرنسي هنرى ميشيل 2006/2007 + 2009

البرتغالى جايمى باتشيكو 2014 + 2020/2021

الفرنسي باتريس كارتيرون 2019/2020 + 2021/2022

ونجح البرتغالى فيريرا فى جمع 10 نقاط فى أول 4 جولات من الدورى موسم 2014 / 2015 قبل أن يغادر القلعة البيضاء بعد 41 مباراة، فاز فى 28 منها وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 6.