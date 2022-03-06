شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جمال ينتظم فى التدريبات الجماعية للمصري اليوم استعدادا للطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى كريم ذكري مدير الكرة بالنادي المصري، أزمة إسلام جمال مدافع الفريق، والذي عانى من الاستبعاد الدائم من الحسابات الفني لمعين الشعباني مدرب الفريق، بسبب عدم القناعة بقدراته الفنية، وينتظم اللاعب اليوم الأحد، في التدريبات الجماعية للفريق استعداداً للمباراة المقبلة للمصري والتي تجمعه بنظيره طلائع الجيش يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويعكف الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة معين الشعباني المدير الفني للفريق، على مراجعة المباريات السابقة لطلائع الجيش في الدوري العام، وأخرها مباراة الطلائع والاتحاد بالجولة 11، وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.

ويسعى الجهاز الفني للمصري إلى تحديد نقاط القوة والضعف لدى فريق الطلائع للعمل على استغلالها في المباراة المرتقبة بين الفريقين، والتي تجمعهما يوم الأربعاء المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 16 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة، فاز خلالهم في 3 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر مباراة أخرى، وأحرز لاعبو المصري 16 هدفاً واستقبلت شباكهم 12 هدفاً أخر.

ويسعى النادي المصري إلى حجز مقعداً في المربع الذهبي بجدول مسابقة الدوري العام، للحفاظ على فرصته في المشاركات القارية وتحديداً في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية ايقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي لحين تحسن نتائج الفريق ببطولتي الدوري العام وكأس الكونفيدرالية الأفريقية، وجاء هذا القرار بعد التعادل الثالث على التوالي للفريق ببطولة الدوري أمام إنبي بعد أن سبق للفريق التعادل في مباراتيه السابقتين بالدوري أمام سيراميكا كليوباترا وايسترن كومباني ، بالإضافة إلى الهزيمة أمام أوتوهو ممثل الكونغو برازافيل في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.