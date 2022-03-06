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ترتيب مجموعة الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على المريخ السوداني

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القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلي فوزاً صعباً على المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس، السبت، باستاد الأهلي والسلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

سجل أهداف الأهلي، محمد شريف "هدفين" ومصطفى كرشوم لاعب المريخ، بالخطأ فى مرماه، فيما سجل أهداف المريخ، توني أدجوماري والسماني الصاوي.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 

1- صن داونز 7 نقاط.

2- الأهلي 4 نقاط.

3- المريخ 4 نقاط.

4- الهلال نقطة.

مشوار الأهلى فى دوري أبطال أفريقيا 

وتعادل الأهلي خارج ملعبه في الجولة الثانية مع الهلال السوداني سلبيًا بينما خسر على ملعبه في الجولة الماضية من صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 1/صفر ثم فاز على المريخ السودانى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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