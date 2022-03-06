شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد شريف يستعيد الهيبة التهديفية مجددا مع المارد الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد شريف، مهاجم النادى الأهلى، فى استعادة الهيبة التهديفية مع المارد الأحمر عبر البوابة الأفريقية فى ظل نجاحه فى تسجيل هدفين فى فوز الفريق الأحمر على المريخ السوداني بثلاثة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس، السبت، باستاد الأهلي وي السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويمتلك محمد شريف مقومات نجاح المهاجم، إلا أن غيابه عن التهديف طوال الفترة الماضية تسبب فى زوبعة جماهيرية، إلا أنه سرعان ما استعاد القوى التهديفية فى مواجهة مهمة.

لعب محمد شريف 15 مباراة مع الفريق الأحمر هذا الموسم، نجح فى تسجيل 7 أهداف وصنع هدفين، إلا أنه غاب عن التهديف فى عدد من المباريات التي لعب مع الأهلي منذ العودة من الكاميرون مع الفراعنة، بعد ختام المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط ويصعد للمركز الثاني في المجموعة بنفس رصيد المريخ الذي يحل ثالثا ويأتي الهلال السوداني في المركز الرابع برصيد نقطة، فيما يتربع صن داونز على قمة المجموعة بـ7 نقاط، بهذا الفوز الصعب نجح الأهلي في تصحيح المسار الأفريقي بعد التعادل مع الهلال سلبيا بالسودان والخسارة من صن داونز بالقاهرة.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب محمد شريف فى الصور التالية: