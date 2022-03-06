بسبب بيراميدز.. سيناريوهان لسفر الأهلي إلى جنوب إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

استقر الأهلي على رئيس بعثة الفريق التي ستغادر إلى جوهانسبرج لمواجهة صنداونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا، لكنه لم يستقر على موعد السفر.

ويلتقي الأهلي مع صنداونز يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرا بالجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا، والتي تأتي بعد أيام من مواجهة بيراميدز في الدوري المصري بعد غد الثلاثاء.

وقرر مجلس إدارة الأهلي تكليف الدكتور محمد شوقي عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق إلى جنوب إفريقيا.

وقال مصدر مسؤول بالأهلي في تصريحات خاصة ليلا كورة إن تكليف محمد شوقي برئاسة البعثة ليس له علاقة بالراحة التي يقضيها محمود الخطيب رئيس النادي -خارج القاهرة- بتعليمات من طبيبه المعالج، ولكن تم تحديد الأمر طبقاً لدور السفر المتبع في مجلس الإدارة.

وأضاف: "أنهينا كافة الإجراءات الخاصة بالسفر سواء التأشيرات أو حجز فندق الإقامة، وكان من ضمنها الدكتور محمد شوقي كرئيس للبعثة منذ البداية".

وأوضح: "سيغادر الفريق على متن طائرة خاصة، وهناك موعدان قد تم الاتفاق عليهم، أولهما حال تاجيل مباراة بيراميدز سيمنح المدرب بيتسو موسيماني لاعبيه راحة إضافية ليوم آخر، على أن يعودوا للتدريبات صباح الثلاثاء، ثم يعلن القائمة ويغادر بعد ظهر ذلك اليوم إلى جنوب إفريقيا".

وتابع: "أما الموعد الثاني هو السفر عبر طائرة خاصة إلى جنوب إفريقيا عقب مباراة بيراميدز مباشرة".

وأتم المصدر تصريحاته قائلا: "الأهلي لم يطلب رسمياً تأجيل مباراة بيراميدز، ولكن الفريق تعرض لإرهاق غير عادي ويخوض مباراة كل 3-4 أيام منذ العودة من كأس العالم للأندية وكأنه يدفع ضريبة حصد لقب دوري أبطال إفريقيا والمشاركة في المونديال، وينتظر من رابطة الأندية المحترفة تقدير ما قدمه من تضحيات سواء خوض أولى مبارياته في كأس العالم للأندية دون لاعبيه الدوليين أو ضغط المباريات".