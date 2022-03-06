لاعب الاتحاد يكشف لمصراوي تفاصيل إصابته الثانية بالصليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

كشف عبدالسميع إبراهيم، لاعب الاتحاد السكندري، تفاصيل إصابته الثانية بقطع في الرباط الصليبي، والتي جاءت بعد سبعة أشهر فقط من إصابته الأولى في الركبة الأخرى في مباراة الزمالك بالموسم الماضي.

وقال عبدالسميع لمصراوي: "كنت أركض بالكرة خلال المران ودفعت الكرة بقدمي اليمنى لإرسال عرضية بالقدم اليسرى لكنها تثبتت في الأرض، نفس سيناريو إصابتي في مباراة الزمالك بالركبة اليسرى".

وأضاف "سيمو": "تكرار نفس الإصابة أمر ليس هينًا، ولكن (اللي يجيبه ربنا كويس)".

وأتم صاحب الـ23 عاما قائلا: سأخضع لجراحة بنهاية هذا الأسبوع وسأعود للعمل مرة أخرى، وربنا ييسر الحال".

وكان الاتحاد تعاقد مع عبدالسميع "سيمو" مطلع الموسم الماضي قادما من صفوف المنصورة.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 12 مارس الجاري ضمن منافسات دور الـ32 لكأس مصر.