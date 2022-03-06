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تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على المريخ في دوري أبطال أفريقيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

فاز الأهلي المصري على المريخ السوداني بنتيجة 3-2، خلال المباراة التي جمعت بينهما، السبت، على ملعب السلام، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

 

وبعد الفوز على المريخ، يستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز، يوم الثلاثاء المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة في .

 

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت مكة المكرمة، 10 بتوقيت أبوظبي.

 

تُبث منافسات الدوري المصري بشكل حصري عبر شبكة قناة "أون تايم سبورتس" المصرية.

 

يُذكر أن مباراة الأهلي وبيراميدز قد تأجلت في وقت سابق بسبب مشاركة الأهلي في كأس السوبر الأفريقي، والتي حسمها بالفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح.

 

جدول ترتيب الدوري المصري لموسم 2021-2022

 

بيراميدز - 26 نقطة

الأهلي - 25 نقطة

الزمالك - 22 نقطة

سموحة - 22 نقطة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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