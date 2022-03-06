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شباب اليد أمام رومانيا فى الدورة الودية بالمركز الأوليمبى

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى فى السادسة مساء اليوم، الأحد، منتخب شباب الكرة الطائرة مواليد 2002 نظيره الرومانى فى  الدورة الدولية الودية لمنتخبات الشباب والتى ينظمها الاتحاد المصرى لكرة اليد فى الفترة من 4 إلى 8 مارس بمشاركة منتخبنا الوطنى المصرى ومنتخب البحرين ومنتخب رومانيا.

 

وتقام مباريات الدورة الدولية الودية بالصالة المغطاة بالمركز الأولمبى بالمعادى.

 

ويشمل برنامج المباريات التالي:-

 

الاثنين الموافق 7 مارس يلتقى منتخب مصر و منتخب البحرين تقام المباراة فى تمام الساعة 6:00 مساء.

 

وبعد انتهاء مباريات الدورة الدولية الودية سوف يلتقى منتخبنا الوطنى المصرى فى مباراة ثانية امام منتخب رومانيا.

 

تأتى الدورة الدولية الودية ضمن برنامج اعداد منتخبنا الوطنى المصرى للشباب مواليد 2002 و الذى يستعد لخوض منافسات بطولة افريقيا للشباب و المقرر اقامتها خلال شهر اغسطس من العام الجارى 2022. 

 

ويضم الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى المصرى للشباب : كابتن صابر حسين مدير فنى و كابتن عمرو خليفة مدرب عام و كابتن وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى و كابتن محمد درنكى مدير ادارى و مهندس محمد امام محلل فنى و الدكتور ماجد مدحت اخصائى علاج طبيعى.

 

تضم قائمة اسماء لاعبى منتخبنا الوطنى المصرى كل من : 

يوسف حاتم  -  أحمد إبراهيم  - يوسف سامي  - وآدم البشري -  مروان حاتم  - شهاب الدين علي  - أحمد سامح  - عمر ناصر  - عمر الفولي  - مهاب سعيد  - عمر معتز  - محمد وهبة  - محمد رفاعي  - عمر شريف - محمد طارق  - بيجاد مروان - مصطقى اسطاوى - محمد محمود - راضى محمد - مازن محمد - محمد سمير - محمود عبد العزيز - مصطفى صابر - كريم محمود - يوسف محمد.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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