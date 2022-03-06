شكرا لقرائتكم خبر عن شباب اليد أمام رومانيا فى الدورة الودية بالمركز الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فى السادسة مساء اليوم، الأحد، منتخب شباب الكرة الطائرة مواليد 2002 نظيره الرومانى فى الدورة الدولية الودية لمنتخبات الشباب والتى ينظمها الاتحاد المصرى لكرة اليد فى الفترة من 4 إلى 8 مارس بمشاركة منتخبنا الوطنى المصرى ومنتخب البحرين ومنتخب رومانيا.

وتقام مباريات الدورة الدولية الودية بالصالة المغطاة بالمركز الأولمبى بالمعادى.

ويشمل برنامج المباريات التالي:-

الاثنين الموافق 7 مارس يلتقى منتخب مصر و منتخب البحرين تقام المباراة فى تمام الساعة 6:00 مساء.

وبعد انتهاء مباريات الدورة الدولية الودية سوف يلتقى منتخبنا الوطنى المصرى فى مباراة ثانية امام منتخب رومانيا.

تأتى الدورة الدولية الودية ضمن برنامج اعداد منتخبنا الوطنى المصرى للشباب مواليد 2002 و الذى يستعد لخوض منافسات بطولة افريقيا للشباب و المقرر اقامتها خلال شهر اغسطس من العام الجارى 2022.

ويضم الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى المصرى للشباب : كابتن صابر حسين مدير فنى و كابتن عمرو خليفة مدرب عام و كابتن وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى و كابتن محمد درنكى مدير ادارى و مهندس محمد امام محلل فنى و الدكتور ماجد مدحت اخصائى علاج طبيعى.

تضم قائمة اسماء لاعبى منتخبنا الوطنى المصرى كل من :

يوسف حاتم - أحمد إبراهيم - يوسف سامي - وآدم البشري - مروان حاتم - شهاب الدين علي - أحمد سامح - عمر ناصر - عمر الفولي - مهاب سعيد - عمر معتز - محمد وهبة - محمد رفاعي - عمر شريف - محمد طارق - بيجاد مروان - مصطقى اسطاوى - محمد محمود - راضى محمد - مازن محمد - محمد سمير - محمود عبد العزيز - مصطفى صابر - كريم محمود - يوسف محمد.