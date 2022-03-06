شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته اليوم لمواجهة الجونة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم، الأحد، فريق الزمالك استعداداته لمواجهة الجونة بالجولة 12 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى ستقام على ستاد القاهرة الدولى، ومن المقرر أن يتولى أسامة نبيه مدرب عام الفريق، مهمة القيادة الفنية خلال مواجهة الجونة، لحين تولى البرتغالى جوسفالدو فيريرا المهمة بشكل رسمى ويبدأ العمل مع الفريق.

ويخوض فريق الزمالك تدريبه الأخير على أن يعلن بعدها أسامة نبيه قائمة اللاعبين التى ستدخل معسكر مغلق استعدادًا لخوض اللقاء الذى سيكون تحت أنظار فيريرا.

يقع فريق الزمالك فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، فيما يحتل بيراميدز الصدارة برصيد 26 نقطة، ويحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 25 نقطة بعدما خاض 9 مواجهات.

وتقرر وصول البرتغالى فيريرا إلى القاهرة، فى السادسة صباح غداً الاثنين، تمهيدًا لتولى مهمة قيادة الفريق على أن يتوجه إلى مقر إقامته، ويعقد جلسة مع مسئولى الزمالك قبل التوجه إلى ستاد القاهرة الدولى من أجل حضور مباراة الفريق أمام الجونة، المقرر لها فى التاسعة مساءً بالجولة 12 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ومن المقرر أن يتولى أسامة نبيه مدرب عام فريق الزمالك، مهمة القيادة الفنية خلال مواجهة الجونة، لحين تولى فيريرا المهمة بشكل رسمى ويبدأ العمل مع الفريق.

ويعاون فيريرا فى الزمالك 3 أجانب، مدرب ومحلل أداء ومدرب لياقة بدني، كما سيستمر الجهاز المعاون المكون من أسامة نبية المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى.