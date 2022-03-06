شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات الأهلى الطبية تثبت تحسن تنفس وضربات القلب لـ بدر بانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها المغربى بدر بانون مدافع النادى الأهلى تحسن إحالة اللاعب فيما يتعلق بالتنفس وضربات القلب بناء على الفحص الذى خضع له بمعرفة طبيب قلب شهير بالقاهرة بعد معاناته من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا مرتين على التوالي.

ويتحدد موقف بدر بانون من نزول التدريبات الجماعية بناء على الفحوصات الطبية التى سيجريها خلال الأيام القليلة الماضية، قبل العودة للمشاركة فى المباريات القادمة، بداعى حاجة الفريق الأحمر لجهوده فى الفترة الحالية مع توالى المباريات سواء ببطولة الدورى أو دورى أبطال أفريقيا.

وأثبتت الفحوصات الطبية التى أجراها بانون في وقت سابق أن يوجد التهابات بسيطة فى عضلة القلب وأن اللاعب بحاجة إلى بعض الوقت قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية.

وحصل بدر بانون على راحة سلبية لمدة شهرين بناء على توصية الطبيب المعالج من أجل إراحة عضلة القلب، التى عانت من تعرضه للإصابة بفيروس كورونا مرتين فى وقت زمنى قصير.