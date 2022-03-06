شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبدأ الاستعداد لمواجهة الأهلى فى صراع قمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز الاستعداد لمواجهة الأهلى في صراع قمة الدورى، حيث سيلتقى الفريقان يوم الثلاثاء المقبل على ستاد السلام، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، لاسيما وإن كل فريق ينافس على صدارة جدول المسابقة حيث يحتل الأهلى حاليًا المركز الثانى برصيد 25 نقطة بعدما لعب 9 مباريات، فيما يحتل بيراميدز المركز الأول برصيد 26 نقطة بعدما خاض 10 مباريات.

وطلب إيهاب جلال من لاعبى بيراميدز عدم التفريط في الثلاث نقاط أمام الأهلى والاحتفاظ بصدارة الجدول، لافتًا إلى إن تلك المباراة ستكون عنق زجاجة لطريق الفريق نحو التتويج باللقب، وفى حالة تحقيق الفوز سيكون بيراميدز على مقربة من حصد البطولة حال الاستمرار في الفوز.

وحقق بيراميدز، فوزا مثيرا على المقاولون العرب بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، سجل هدفي اللقاء كلا من وليد الكرتي وإبراهيم عادل في الدقيقتين 25 و85 من زمن اللقاء.

وعبر إيهاب جلال عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على المقاولون، واعتلاء قمة الدوري الممتاز من جديد، مشددا على أنه لا يهتم كثيرا بمركز الفريق في الجدول، والأهم هو الفوز في كل مباراة سواء محليا وقاريا، والفوز وحده هو الذي سيمنح الأفضلية.

المدير الفني أكد سعادته الشديدة بالنجم رمضان صبحي ومستواه الرائع في الفترة الأخيرة واجتهاده الشديد في التدريبات، والجهاز الفني سعيد بما يقدمه مع النادي، واللاعب كذلك سعيد في بيراميدز وهدفه مع بقية زملائه الفوز بالبطولات في المرحلة المقبلة، واللاعبون هدفهم واضح وهو الفوز في كل المباريات محليا وقاريا من أجل الوصول لأبعد نقطة في جميع البطولات.