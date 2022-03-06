شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة فاركو بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة فاركو المقرر لها الخامسة والنصف مساء غداً الاثنين على ستاد الإسماعيلية بالجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ويخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن حمد إبراهيم قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق بفندق النادى.

ويتطلع الإسماعيلى لحصد النقاط الثلاث أمام فاركو للهروب من شبح الهبوط الذى يلاحقه منذ إنطلاق مباريات هذا الموسم ، وفقد فريق الإسماعيلى 29 نقطة في أول 11 جولة بمسابقة الدورى العام بالموسم الحالي حيث لم يحصد الدرايش سوى أربعة نقاط فقط احتل بهما المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز ، وسجل الدراويش خمسة أهداف فقط ليس من بينها أهداف على ملعبه وتلقت شباكه 16 هدف وهى أسوأ بداية للاسماعيلى فى تاريخ مشاركاته بالدوري، ويعد الفريق الاصفر هو الفريق الوحيد الذى لم يحقق الفوز حتى الآن فى المسابقة.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيي الكومي، قد قام بإيقاف مستحقات لاعبيه في الوقت الحالي لحين تحسن النتائج في المسابقة المحلية.