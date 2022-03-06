شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتجه للإسماعيلية اليوم لدخول معسكر مغلق استعدادا للدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الأحد فريق فاركو بقيادة مجدى عبد العاطى استعداداته لمواجهة الإسماعيلى المقرر الخامسة والنصف مساء غداً الاثنين على ستاد الإسماعيلية بالجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري، ويخوض الفريق البرتقالى مرانه الاخير على ملعبه ثم يعلن مجدى عبد العاطى قائمة المباراة التى تتوجه للإسماعيلية لدخول معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

ومن جانبه حذر مجدى عبد العاطى المدير الفنى لفاركو لاعبيه من خطورة مباراتهم المقبلة أمام الإسماعيلى، مشدداً على ضرورة عدم الاستهانة بالدراويش بداعى النتائج التى يقدمها الفريق الاصفر هذا الموسم، مؤكداً أن المباراة صعبة لانها ستقام على أرض المنافس ووسط جماهيره المتعطشة لأى فوز يخرج الفريق الاصفر من كبوته وطالب عبد العاطى لاعبيه بتلافى الاخطاء الدفاعية التى حدثت فى مباراة الاهلى التى خسرها فريقه برباعية مقابل هدف والتركيز على إستغلال أنصاف الفرص لهز شباك الدراويش.

فى سياق آخر، كشف مصدر مسئول بفاركو، عن أن العقوبة الموقعة على ناديه لن تمنعه من تفعيل عقد شراء الحارس محمد صبحى من الزمالك، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "فاركو يستطيع شراء عقد محمد صبحى بتسديد 20 مليون جنيه للزمالك لتفعيل بند تحويل إعارة الحارس لبيع نهائي في نهاية الموسم، لأنه ليس بصفقة جديدة، بل عنصر متواجد في قائمة الفريق".

وأوضح المصدر، أن الموقف شبيه بما حدث مع الزمالك الذي تعرض لإيقاف القيد، ورغم ذلك نجح في تفعيل بند شراء سيف الدين الجزيري، الذي كان معارًا من المقاولون العرب.

على صعيد مختلف، يعكف مسئولو نادى فاركو السكندرى على تجهيز ملف قانونى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يشمل تظلماً ضد قرار تغريم النادى 500 ألف دولار، بخلاف إيقاف القيد لفترتى انتقال على خلفية أزمة ضم سيف تيرى مهاجم المريخ السودانى المصاب حاليا قبل بداية الموسم الجاري.

ويرى مسئولو فاركو أن موقفهم القانونى سليم، وأن التظلم ضد العقوبة سيوقف تنفيذ الحكم لحين البت فى التظلم، وفى حال رفضه سيقوم النادى البرتقالى بسداد الغرامة المالية المفروضة حتى يقرر الفيفا إلغاء العقوبة الإدارية.