شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف نسر مباراة الأهلي والمريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صورة محمد شريف، مهاجم الفريق الأحمر، عقب اختياره نسرا لمباراة أمس أمام فريق المريخ السوداني.

وقاد محمد شريف، مهاجم النادى الأهلى، المارد الأحمر للفوز على المريخ السوداني بثلاثة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما ، باستاد الأهلي وي السلام، في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وسجل أهداف الأهلي، محمد شريف "هدفين"، ومصطفى كرشوم، لاعب المريخ بالخطأ في مرماه، فيما سجل أهداف المريخ، توني أدجوماري والسماني الصاوي.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط، ويصعد للمركز الثاني في المجموعة بنفس رصيد المريخ الذي يحل ثالثا ويأتي الهلال السوداني في المركز الرابع برصيد نقطة، فيما يتربع صن داونز على قمة المجموعة بـ7 نقاط، بهذا الفوز الصعب نجح الاهلي في تصحيح المسار الأفريقي بعد التعادل مع الهلال سلبياً بالسودان والخسارة من صن داونز بالقاهرة.