شكرا لقرائتكم خبر عن المريخ السوداني: تعرضنا للظلم أمام الأهلي.. ولم نحدد مكان مباراة العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد مهند كمال، المدير العام لنادي المريخ السوداني، أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي في مباراته أمام الأهلي والتي خسرها بثلاثة أهداف مقابل هدفين، موضحا أنه يحترم النادي الأهلي وتاريخه وجماهيره.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على فضائية أون تايم سبورتس: "هناك أخطاء تحكيمية وعلى الكاف أن يعيد النظر في بعض القرارات التحكيمية، كان هناك خشونة في تدخلات لاعبى الأهلي على لاعبينا، وبعض الأخطاء كانت مؤثرة جدا".

وتابع: "القرارات التحكيمية التي حدثت تجعلنا نعيد النظر في مكان مباراة العودة، وستكون لمجلس الإدارة قرارات تخص هذه الجزئية، وربما نختار ملعب خارج مصر".

حقق فريق الأهلي فوزا صعبا على المريخ السوداني بثلاثة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلي وي السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

سجل أهداف الأهلي، محمد شريف "هدفين"، ومصطفى كرشوم، لاعب المريخ، بالخطأ في مرماه، فيما سجل أهداف المريخ، توني أدجوماري والسماني الصاوي.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط ويصعد للمركز الثاني في المجموعة بنفس رصيد المريخ الذي يحل ثالثاً ويأتي الهلال السوداني في المركز الرابع برصيد نقطة، فيما يتربع صن داونز على قمة المجموعة بـ7 نقاط، بهذا الفوز الصعب نجح الاهلي في تصحيح المسار الأفريقي بعد التعادل مع الهلال سلبياً بالسودان والخسارة من صن داونز بالقاهرة.