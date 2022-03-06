شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى السابق: الأحمر سمح للمريخ بالعودة للقاء ومواجهة صن داونز ستكون صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كيفين جونسون، المدرب العام السابق للنادى الأهلى، أن مباراة الأهلى والمريخ كانت قوية جدا، والأحمر سمح للمريخ بالعودة في اللقاء، خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، باستاد الأهلي وي السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال كيفين جونسون، خلال مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "مباراة الأهلى والمريخ كانت مباراة قوية والأهلى تقدم بهدفين ولكن الأهلى سمح للمريخ بالعودة للمباراة، وسجلوا هدفين ولكن منذ بداية الدقيقة 70 الأهلى أصر على تحقيق الفوز ونجح في ذلك بعد هجوم متبادل بين الفريقين".

وأضاف مدرب الأهلى السابق: "كنت أتوقع أن يفوز الاهلى على المريخ، ولكن لم أكن أتوقع أن تكون النتيجة 3/2 وهذه الأحداث يمكن أن تحدث".

وتابع كيفين: "الأهلى بدأ لقاء صن داونز بطريقة قوية هنا ولكن أهدر العديد من الفرص، والمباراة القادمة ستكون صعبة خاصة بعد خسارة صن داونز في الدورى بجنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف، وبالتالي سيسعى للعودة لسكة الانتصارات على حساب الأهلى".

واستطرد: "المباراة مهمة وصعبة على كلا الفريقين، والأهلى ما زالت أمامه مواجهة صعبة أمام بيراميدز في الدورى، وهذا الفريق أعرفه، فلا أدرى إن كان الأهلى سيعانى من الإجهاد أمام صن داونز أم لا، ولكن فوز الأهلى على المريخ اليوم سيعيطه دفعة كبيرة لاحتلال صدارة المجموعة".

واختتم: "محمد هانى كان أحد أفضل اللاعبين سواء هجوميا أو دفاعيا، وكذلك عمرو السولية ومحمد مجدى أفشة اللذين كانوا لهما دور مهم جدا، وأفشة يتحكم في ريتم المباراة وكذلك محمد شريف الذى نجح في تسجيل هدفين".