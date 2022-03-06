شكرا لقرائتكم خبر عن سامي قمصان: الحكم تغاضى عن ضربتي جزاء للأهلي أمام المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى سامي قمصان المدرب العام للنادي الأهلي، أن فريقه كان يستحق ضربتي جزاء في مباراة المريخ التي فاز بها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على فضائية أون تايم سبورتس، "كنا نستحق ضربتي جزاء الحكم تغاضى عنهما، لكن الأهم أننا فزنا بالمباراة ودخلنا مرة أخرى في حسابات التأهل بعد البداية الصعبة في دور المجموعات"، مؤكدا: "جئنا لمباراة المريخ بهدف الفوز، كنا الأفضل والأكثر سيطرة في المباراة وحققنا الهدف منها، سنبدأ من الغد الاستعداد للمباراة المقبلة، ننافس على أكثر من جبهة ونستهدف الفوز في كل مباراة".

حقق فريق الأهلي فوزا صعبا على المريخ السوداني بثلاثة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلي وي السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

سجل أهداف الأهلي، محمد شريف "هدفين" ومصطفى كرشوم لاعب المريخ بالخطأ في مرماه، فيما سجل أهداف المريخ، توني أدجوماري والسماني الصاوي.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط ويصعد للمركز الثاني في المجموعة بنفس رصيد المريخ الذي يحل ثالثاً ويأتي الهلال السوداني في المركز الرابع برصيد نقطة، فيما يتربع صن داونز على قمة المجموعة بـ7 نقاط، بهذا الفوز الصعب نجح الاهلي في تصحيح المسار الأفريقي بعد التعادل مع الهلال سلبياً بالسودان والخسارة من صن داونز بالقاهرة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – علي معلول، الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – أفشة، الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – أحمد عبد القادر.