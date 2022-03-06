ملف الخليج 365.. الأهلي يهزم المريخ.. وطارق حامد ينتظم في تدريبات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهد أمس السبت العديد من الأحداث الرياضية لعل أبرزها فوز الأهلي على المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا، وانتظام اللاعب طارق حامد في تدريبات الزمالك.

ويستعرض "الخليج 365" في ملف السبت أبرز الأحداث الرياضية:

طارق حامد ينتظم في تدريبات الزمالك استعدادًا للجونة

راحة لمحمود الخطيب بأمر الطبيب

الوداد يستعيد توازنه في الدوري المغربي قبل صدام الزمالك

بمشاركة مرموش.. شتوتجارت يخطف فوزًا قاتلًا من مونشنجلادباخ في الدوري

الأهلي يُصحح المسار بفوز صعب أمام المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا

ديربي مصري.. كوكا يسجل وينتصر على مصطفى في الدوري التركي

بالفيديو.. في عيد ميلاده الـ29.. كوكا يسجل في شباك جالاتا سراي

بشق الأنفس.. ليفربول يواصل الضغط على السيتي بالفوز أمام ويست هام

في بيان رسمي.. الخطيب يطالب اتحاد الكرة ورابطة الأندية بتدارك الأخطاء التحكيمية