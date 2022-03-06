مرتضى: أقول للأندية السعودية اتركوا لنا لاعبي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نفى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اتفاق محمد أبو جبل حارس الفريق مع نادي النصر السعودي، متمنيا أن تكون المفاوضات من الأبواب وليس من الشباك.

وقال مرتضى في تصريحات لقناة "الإخبارية" السعودية يوم السبت: "أبو جبل لن ينتقل إلى النصر السعودي مع احترامي للنادي، أنهيت اجتماعي مع اللاعب منذ قليل وحسمنا مصيره، أفضل أن تكون المفاوضات من الأبواب وليس من الشباك".

وأضاف: "قلت للأندية السعودية ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لديكم ما شاء الله الأموال والبركة والأماكن المقدسة والكعبة الشريفة، (خلوا عندكم البركة وخلوا عندنا اللاعيبة)، اتركوا لنا اللاعبين".

وأتم رئيس الزمالك قائلا: "لن أقف أمام رغبة أي لاعب يريد ترك النادي، أقول دائما عندما تعاقد معي اللاعب هل يحدد هو السعر أم أنا الذي أحدد السعر؟ النادي هو الذي وراء ارتفاع سعرك الآن ولذلك حين تجدد أنا الذي أحدد المبلغ أيضا".

ومن المقرر أن يجدد محمد أبو جبل تعاقده مع الزمالك الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.