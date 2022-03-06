الخليج 365 يكشف.. هل طلب الأهلي تأجيل لقاء بيراميدز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف مصدر مسؤول برابطة الأندية المحترفة المصرية حقيقة ما تردد عن تقدم الأهلي بطلب لتأجيل مباراته المقبلة أمام بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الأهلي فريق بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل في الدوري المصري، على أن يواجه فريق صنداونز في جنوب إفريقيا يوم السبت المقبل في دوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي: "الأهلي لم يطلب تأجيل مباراة بيراميدز بصفة رسمية".

وأضاف: "ليس لدينا نية للتأجيل، فالفاصل الزمني بين مباراتي الأهلي وبيراميدز والأهلي وصنداونز 4 أيام، ولا يحتاج لتأجيل المباراة".

وحقق الأهلي فوزا مثيرا على ضيفه المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدفين مساء السبت في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري الأبطال.