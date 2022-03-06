المريخ السوداني: تعرضنا لظلم تحكيمي أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد مهند كمال، المدير العام لنادي المريخ السوداني، أن فريقه قدم مباراة قوية أمام الأهلي رغم الخسارة، مشيرًا إلى أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي.

وقال كمال في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2:" راضيين على أداء اللاعبين أمام الأهلي، والمريخ كان يستحق الفوز لولا التحامل والظلم التحكيمي الذي تعرض له".

وأضا: "الأهلي فريق محترم ولديه إدارة محترمه، وأدينا أداء مميز أمامه لكن تعرضنا للظلم التحكيمي الذي اثر على نتيجة المباراة".

وتابع:" هناك حالات كثيرة كانت من الممكن أن تحتسب للمريخ بسبب عنف من لاعبي الأهلي، لكن الحكم لم يحتسبها".

وأكمل:" كنا نتمنى أن تتواجد تقنية الفيديو خلال دور المجموعات لحفظ حقوق الأندية، ولاعبو الأهلي تعاملوا معنا بعنف، والحكم لم يحتسب العديد من القرارات لصالحنا".

وحقق الأهلي فوزا مثيرا على ضيفه المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأهلي we السلام" مساء السبت، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وبهذا الفوز، استعاد الأهلي بريقه في دوري الأبطال محققا انتصاره الأول في المجموعة الأولى، بعد أن تعادل مع الهلال السوداني سلبيا وخسر أمام ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي 0-1 في مباراتيه الماضيتين بالمجموعة.

أما المريخ، فقد تلقى الهزيمة الأولى بعد أن تعادل مع صنداونز سلبيا وفاز على الهلال 2-1.

ورفع الأهلي رصيده إلى أربع نقاط متساويا مع المريخ السوداني، بينما يتصدر صنداونز المجموعة برصيد سبع نقاط ويتذيلها الهلال برصيد نقطة واحدة.