ريال مدريد يكتسح سوسييداد ويبتعد بصدارة الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حقق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على حساب ريال سوسييداد بأربعة أهداف لواحد، مساء اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة 27 من الدوري الإسباني "الليجا".

وشهدت المواجهة تأخر ريال مدريد بهدف نظيف في الشوط الأول، قبل أن يعود الفريق ليسجل أربعة أهداف متتالية قادته للابتعاد بصدارة ترتيب البطولة الإسبانية.

وارتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 63 في صدارة الترتيب بفارق ثمان نقاط عن إشبيلية أقرب ملاحقيه، بينما تجمد رصيد سوسييداد عند 44 نقطة في المرتبة السادسة.

وحصل ريال سوسييداد على ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة بعد عرقلة تياجو سيلفا عن طريق كارفخال داخل منطقة الفريق العاصمي، ليصوبها ميكيل أويارزابال أرضية قوية في أقصى الزاوية اليسرى لكورتوا معلنًا تقدم الضيوف.

وفي الدقيقة 40، نجح كامافينجا في تسجيل هدف التعادل لريال مدريد بعدما أطلق تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لتسكن أقصى الزاوية اليسرى لمرمى سوسييداد.

وجاءت الدقيقة 45 بهدف صاروخي آخر ريال مدريد بعد تسديدة رائعة أطلقها لوكا مودريتش من خارج منطقة الجزاء، لتسكن أقصى الزاوية اليمنى للمرمى بعيدًا عن أيدي الحارس.

ونجح كريم بنزيما في تسجيل ثالث أهداف ريال مدريد في اللقاء بعد مرور 76 دقيقة بعدما نفذ ركلة جزاء حصل عليها الفريق بنجاح في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

وجاءت الدقيقة 79 بهدف رابع لريال مدريد عن طريق ماركو أسينسيو بعد انطلاقة رائعة من جانب كارفخال من الجانب الأيمن، ليحول كرة عرضية أرضية إلى زميله الذي سددها بسهولة في الشباك.