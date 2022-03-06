"لم أراه منذ 2017".. تصريحات نارية من عبد الحفيظ عن حكم لقاء المريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

انتقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق النادي الأهلي، منظومة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وتحديدًا عن المستوى الذي ظهر عليه الحكم في مباراة فريقه ضد المريخ.

وحقق الأهلي فوزه الأول في دور المجموعات على حساب المريخ السوداني بنتيجة (3-2) ضمن الجولة المؤجلة بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات عبر شاشة "الأهلي" مساء السبت :"الفرق تجلب لاعبين ومدربين بملايين، لابد أن يُعاد الترتيب، لم آر هذا الحكم في آخر ثلاث نسخ".

وتابع :"كيف يتم إسناد هذا الحكم ليدير مباراة مهمة مثل لقاء الأهلي والمريخ؟، آخر مباراة أدراها الحكم للأهلي منذ 2017، ورفض احتساب ضربة جزاء صحيحة لعمرو جمال".

وتحدث عبد الحفيظ عن مباراة المريخ، قائلاً :"من المهم تحقيق الثلاث نقاط في مباراة (راحت ورجعت)، مباراة المريخ كانت صعبة، سنغلق الآن هذه المباراة وسنركز في مباراة الثلاثاء المقبل".

وأكمل :"جميع الفرق في بطولة أفريقيا على مستوى عالٍ، المستويات في تقدم، البطولة مختلفة وأيضًا في حسابات الفرق عندما تواجهك".

وعن طلب الأهلي لتأجيل مباراة بيراميدز، رد مدير الكرة بالأهلي :"عندنا مباراة يوم الثلاثاء المقبل ثم السفر بعد ذلك لجنوب أفريقيا، الفترة المقبلة تحتاج لـ(دماغ فاضية) محليًا وقاريًا".

وأصبح ترتيب المجموعة كالتالي: صنداونز (7 نقاط) - الأهلي (4 نقاط) - المريخ (4 نقاط) - الهلال (نقطة). (تعرف على موقف مجموعة الأهلي.. اضغط هنا)

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي منافسه بيراميدز الثلاثاء المقبل، في لقاء مؤجل من الأسبوع الثامن بمسابقة دوري we المصري.

جدير بالذكر أن بيراميدز يتصدر مسابقة الدوري برصيد 26 نقطة متفوقًا على الأهلي بفارق نقطة.