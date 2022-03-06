موسيماني: المريخ واجهنا بدون خوف.. نريد هزيمة صنداونز.. ونحتاج لحسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، أن فريقه يعاني من كثرة الفرص التهديفية المهدرة خلال المباريات الماضية، والتي كان آخرها مواجهة المريخ السوداني.

وأشار موسيماني في تصريحات خلال المؤتمر الصحي بعد المباراة، إلى أن فريق المريخ نجح في الدخول للمواجهة بدون خوف أو رهبة من الأهلي.

وقال موسيماني: "الأهم كان الفوز، لم أر فريقي بشكل جيد في أول 15 دقيقة، فريق المريخ لم يلعب بدون خوف أو رهبة، كانوا يواجهننا بأربعة لاعبين في الهجوم والنتيجة (2-0) لنا".

وأكمل: "كنّا نعاني من إهدار الفرص في لقاء صنداونز وأيضًا أمام المريخ، المباراة تبدو سهلة لكن المريخ خطير جدا وحصل على نقطة من صنداونز، فريقي يبني الهجمات بسهولة لم نكن جيدين في إنهاء الهجمة من الممكن أن نكون مشكلة وقبل ذلك أحرزنا أربعة أهداف أمام فاركو رغم أننا لم تتاح لنا فرص عديدة".

وأضاف: "كنا جيدين دفاعيًا اليوم رغم أننا استقبلنا هدفين، لكننا سجلنا ثلاثية في النهاية، بالتأكيد نريد الفوز على صنداونز في جنوب أفريقيا، لكن ليس بالضروري أن تتوج باللقب عندما تتصدر المجموعة".

وأردف: "مباراة صنداونز صعبة لكن نحن الأهلي، علينا أنا نؤمن أننا قادرون على العودة بأي شيء إيجابي".

واستطرد: "اليوم حسام حسن لم يبك، ربما تسأل (الصحفي) عنه لأنه ابن عمك (ضاحكا)، تحدثت معه بعد مباراة فاركو وقال لي إنه كان يبكي لعدم حصوله على فرصة، حسام حسن لاعب مهم وسنحتاجه في المباريات المقبلة، الأهم هو مشاركته وليس عدد الدقائق"

وأوضح: "نحتاج لحسام حسن، تحدثت معه وهو يتفهم تمامًا الأهلي وظروف العمل به، لكن حظه لا يساعده بسبب تألق محمد شريف وبيرسي تاو".

واختتم: "ليس لدي طريقة لعب معينة ولكن أركو على الطريقة التي تحقق لنا الفوز".