"نستحق التعادل".. ماذا قال مدرب المريخ بعد الخسارة من الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

صرح الإنجليزي لي كلارك المدير الفني لفريق المريخ السوداني، أن فريقه كان يستحق الحصول على نقطة من الأهلي في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت.

وواجه الأهلي منافسه المريخ، على ملعب "استاد الأهلي we السلام" ليحقق الفريق الأحمر فوزًا بشق الأنفس على بطل السودان بنتيجة (3-2) ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الأولى بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف مدرب المريخ في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي :"لست سعيدًا بالنتيجة، كنّا نستحق نقطة على الأقل، وكنت أواجه الأهلي على الفوز".

وكشف لي كلارك خلال تصريحاته :"تدربنا طوال الأسبوع الماضي على تحركات الأهلي ورأينا العديد من الفيديوهات".

وتابع :"نطمح أن نكون أفضل، أنا دائمًا ألعب للفوز".

وأنهى :"الضيافة في مصر كانت على أعلى مستوى".

وأصبح ترتيب المجموعة كالتالي: صنداونز (7 نقاط) - الأهلي (4 نقاط) - المريخ (4 نقاط) - الهلال (نقطة). (تعرف على موقف مجموعة الأهلي.. اضغط هنا)