تعرف على موقف مجموعة الأهلي بعد الفوز على المريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق فريق الأهلي انتصارًا ثمينًا على حساب فريق المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء أقيم على ملعب "استاد الأهلي we السلام" في اللقاء المؤجل من المرحلة الأولى بدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأصبح ترتيب المجموعة كالتالي:

صنداونز (7 نقاط)

الأهلي (4 نقاط)

المريخ (4 نقاط)

الهلال (نقطة)

وينتظر الأهلي مباراة مهمة عندما يخرج لجنوب أفريقيا يوم السبت المقبل ليلاقي صنداونز الجنوب أفريقي في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويسعى الأهلي للخروج بنتيجة الفوز من أجل التساوي مع صنداونز في صدارة المجموعة، أو على أقل تقدير الخروج بنتيجة التعادل من أجل محاولة اللحاق ببطل جنوب أفريقيا في الصدارة.

ولم يتذوق فريق صنداونز أي خسارة أو هدف حتى الآن بعد ثلاث مباريات بعد الفوز على الهلال بنتيجة (1-0) في الجولة الأولى، ثم الخروج بنتيجة سلبية مع المريخ والفوز على الأهلي بهدف دون رد في القاهرة.

الأهلي أيضًا أمامه فرصة من أجل التأهل حيث سيلاقي المريخ والهلال في القاهرة ضمن الجولة الخامسة والسادسة على الترتيب.