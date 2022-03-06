ريال مدريد يقلب تأخرة برباعية في شباك سوسييداد

المنامة - ياسر ابراهيم - قدّم ريال مدريد مردوداً لافتاً عند فوزه على ضيفه ريال سوسييداد 4-1 اليوم السبت في الجولة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وتقدم سوسييداد أولا بهدف جاء عند الدقيقة 10، إثر مخالفة ارتكبها المدافع داني كارفاخال داخل المنطقة المحظورة، احتسب الحكم على إثرها ركلة جزاء نفذها ميكيل أويارزابال بنجاح.



الهدف المُبكر أعطى عناصر الريال دافعا أكبر للهجوم وتهديد مرمى الفريق الباسكي بعدة محاولات أثمرت عن هدف عدل به الفرنسي إدوارد كامافينغا الكفة من تسديدة قوية استقرت في شباك سوسييداد في الدقيقة 40.



ولم تمض سوى ثلاث دقائق فقط حتى نجح المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش في قلب النتيجة لصالح الريال بتسجيله هدفا ثانيا من قذيفة كروية أخرى عجز الحارس الباسكي عن ردها.



في الشوط الثاني بحث الريال عن تأمين الفوز وهو ما تحقق بهدفين آخرين حملا توقيع كل من كريم بنزيما من علامة الجزاء، والبديل ماركو أسينسيو، في الدقيقتين 76 و79.



وبهذا أكد ريال مدريد صدارته لترتيب فرق الدوري الإسباني بعدما رفع رصيده إلى 63 نقطة، فيما توقف رصيد ريال سوسييداد عند 44 نقطة في المركز السادس. ​​​​​​

(وكالات)