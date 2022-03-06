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الامارات | ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على المريخ

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على المريخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتشارك الأهلي المصري مع المريخ السوداني في المركز الثاني للمجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعد فوزه الثمين على المريخ، السبت، بنتيجة 3-2. 

وذهبت صدارة المجموعة لفريق صن داونز الجنوب إفريقي برصيد سبع نقاط جمعها من انتصارين على الهلال السوداني 1-صفر وعلى الأهلي في القاهرة بالنتيجة نفسها ، وتعادل سلبي مع المريخ.

وتالياً ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا:
1- صن داونز 7 نقاط.

2- الأهلي 4 نقاط.

3- المريخ 4 نقاط.

4- الهلال نقطة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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