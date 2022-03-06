شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ ينتقد حكم الأهلي والمريخ ويؤكد: أغلقنا الصفحة ونفكر في بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، حكم مباراة فريقه أمام المريخ السوداني في دور المجموعات، والذي انتهى بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وقال عبد الحفيظ عبر قناة الأهلي: هذا الحكم لم يقود أي مباراة لنا في أخر نسختين كيف يتم تعيينه بعد كل هذا الغياب في مباراة مهمة ومصيرية مثل مباراة المريخ، أتذكر أن أخر مرة حكم لنا كان في نسخة 2017.

أضاف عبد الحفيظ: سنغلق صفحة المباراة ومن الآن نفكر في مباراة بيراميدز بالدوري لأن الوقت ضيق جداً

وفاز الأهلى على المريخ السوداني بثلاثة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلي وي السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.