شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين في قائمة الزمالك الحالية تدربوا تحت قيادة فيريرا بالولاية الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، عن التعاقد "البروفيسر" جوزفالدو فيريرا البالغ عمره 75 عاما ليقود الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون، ليعود للأبيض مرة أخرى بعد 7 سنوات.

وقاد فيريرا الفريق الأبيض لزعامة الكرة المحلية فى موسم 2014 / 2015 بتحقيق لقب الدورى المصرى والكأس، قبل أن يودع الكونفدرالية الإفريقية من الدور نصف النهائى على يد النجم الساحلى التونسى ويخسر السوبر المصري أمام الأهلى 3/ 2.

ونجح البرتغالى فيريرا فى جمع 10 نقاط فى أول 4 جولات من الدورى موسم 2015 / 2016 قبل أن يغادر القلعة البيضاء بعد 41 مباراة، فاز فى 28 منها وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 6.

6 لاعبين تدربوا مع فيريرا

وهناك 6 لاعبين في قائمة الزمالك الحالية تدربوا تحت قيادة البرتغالى فيريرا في ولايته الأولى في عام 2014/ 2015، حيث كانت تضم القائمة كل من محمد أبو جبل وحازم إمام ومحمد عبد الشافى وطارق حامد وأيمن حفنى ويوسف أوباما الذى كان من ضمن الناشئين في ذلك الوقت.

من جانبه كشف رئيس نادى الزمالك، عن الجهاز الفنى المعاون للبرتغالى جوزفالدو فيريرا قائلا:" مدرب ومحلل أداء ومدرب لياقة بدنى كما سيستمر الجهاز المعاون المكون من أسامة نبية المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى.

أوضح رئيس الزمالك، أن فيريرا مدرب على أعلى مستوى، ونجح فى ولايته الأولى بالتتويج بالدورى والكأس، ثم تولى تدريب السد القطرى ونجح معهم فى التتويج بالبطولات أيضًا.