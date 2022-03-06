شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المريخ: التغييرات وراء الخسارة من الاهلي في دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأنجليزي لي كلارك المدير الفني لفريق المريخ السوداني أن فريقه كان قاب قوسين أو أدنى من الفوز أو التعادل على اقل تقدير أمام الأهلي خلال مباراتهما معاً اليوم ، موضحاً أن الأهلي "سرق" الفوز بأخطاء بسيطة.

حقق فريق الأهلي فوزا صعبا على المريخ السوداني بثلاثة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلي وي السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

سجل أهداف الأهلي، محمد شريف "هدفين" ومصطفى كرشوم لاعب المريخ بالخطأ في مرماه، فيما سجل أهداف المريخ، توني أدجوماري والسماني الصاوي.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط ويصعد للمركز الثاني في المجموعة بنفس رصيد المريخ الذي يحل ثالثاً ويأتي الهلال السوداني في المركز الرابع برصيد نقطة، فيما يتربع صن داونز على قمة المجموعة بـ7 نقاط، بهذا الفوز الصعب نجح الاهلي في تصحيح المسار الأفريقي بعد التعادل مع الهلال سلبياً بالسودان والخسارة من صن داونز بالقاهرة.

وتابع كلارك في تصريحات صحفية عقب المباراة: انا مش مبسوط من المباراة ..التغييرات اللي نزلت معملتش الفارق ..كنا نستحق نقطة على أقل تقدير وكنت العب المباراة للفوز على الأهلي.

وواصل: تدربنا طول الاسبوع الماضى على كيفية التعامل مع لاعبي الاهلي دفاعيا وهجوميا ولم نلعب أمام الأهلي بدفاع ..بل كنا نهاجم بحثاً عن الفوز وأزمتنا في التغييرات التي لم تحقق أهدافنا.

وقدم مدرب المريخ الشكر للشعب المصري على حُسن الضيافة حيث يخوض الفريق السوداني مبارياته بدور المجموعات بالقاهرة بسبب تعذر إقامتها بالسودان.

ويرى المدرب الأنجليزي أن المجموعة التي يلعب فيها المريخ والأهلي والهلال وصن داونز الجنوب أفريقي صعبة .

وعن نقل مباراته القادمة ضد الأهلي خارج القاهرة: قال معنديش مشكلة العب مباراة العودة ضد الأهلي في القاهرة أو الخرطوم وتركيزي مع فريقي وانا المدير الفني ولا أهتم بهذه الأور التي هي من إختصاص الإدارة.